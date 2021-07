Van den Brom mécontent après le match amical contre Groningen : "Les gars expérimentés ne m'ont pas convaincu"

John van den Brom n'était pas un coach heureux après le partage contre Groningen samedi (1-1) en match amical. La première mi-temps en particulier n'a pas été du niveau auquel il s'attendait.

Groningen a parfois pris le dessus sur Genk et c'est embêtant, car les Limbourgeois ont de grandes ambitions pour la saison à venir. "Tout est encore ouvert pour la Supercoupe", a-t-il déclaré après le match à propos de sa composition d'équipe possible à Het Nieuwsblad. "Les gars plus expérimentés ne m'ont pas du tout convaincu. Je n'ai pas aimé notre première mi-temps. Nous avons tout simplement été dépassés. Ils étaient beaucoup plus agressifs. Ceux qui ne se battent pas en duel ont des problèmes", a souligné le technicien néerlandais.

Après la pause et quelques changements tactiques, les choses se sont mieux déroulées. "Mais cela doit venir d'eux. Maintenant, eh bien, c'est la prochaine étape. Les matchs sont importants. Mais je garde aussi les yeux ouverts à l'entraînement. Vendredi, nous jouons contre l'AZ. Quatre fois 30 minutes. Ce sera un nouveau test pour tout le monde."