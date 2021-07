L'Italie championne d'Europe!

Au bout du suspense et d'une séance de tirs au but sous tension, la Squadra Azzura a refroidi Wembley: l'Angleterre attendra encore son premier sacre européen, l'Italie remonte sur le toît de l'Europe!

Une seule petite surprise au coup d'envoi de cette finale: la présence de Kieran Trippier, à la place de Bukayo Saka côté anglais. Pour le reste, Roberto Mancini et Gareth Southgate ont décidé de faire confiance aux joueurs qui avaient validé le ticket de la finale.

Et le choix du sélectionneur anglais s'est avéré payant après... moins de deux minutes de jeu. Suite au premier coup de coin de la rencontre, bêtement concédé par Maguire, les Anglais ont récupéré le cuir, sont partis en contre et ont trouvé l'ouverture. Grâce au travail préparatoire de l'inévitable Harry Kane, au centre de Kieran Trippier et à la reprise imparable de Luke Shaw.

Le but le plus rapide de l'histoire des finales de l'Euro (117 secondes) qui a mis les Three Lions sur une voie royale. Et qui a coupé les jambes des Azzurri. Incapables, ou presque, de mettre l'organisation anglaise en péril, les Italiens ont dû se contenter d'une frappe à distance de Federico Chiesa comme seule véritable occasion de la première période.

Menés à la pause, les hommes de Roberto Mancini ont essayé d'accélérer le rythme en seconde période et ils ont enfin trouvé des espaces. C'est d'abord Lorenzo Insigne qui a mis le feu dans le rectangle anglais, mais Jordan Pickford était au bon endroit. Quelques instants plus tard, le portier anglais repoussait magnifiquement une tentative de Federico Chiesa.

Mais ce n'était que partie remise pour une Squadra Azzura de plus en plus pressante, qui a fini par trouver l'ouverture sur phase arrêtée. Un corner exploité par Leonardo Bonucci pour égaliser et complètement refroidir Wembley.

Boostée par cette égalisation, l'équipe de Mancini a poussé jusque dans les arrêts de jeu, mais n'a pas pu éviter les prolongations. Des prolongations qui, malgré des temps forts pour les deux équipes, n'ont pas permis de désigner le vainqueur de l'Euro, ce sont donc les tirs au but qui ont dû s'en charger.

Une séance de tirs au but cauchemardesque pour l'Angleterre: Rashofrd, Sancho et Saka, tous les trois montés au jeu durant la rencontre ont loupé leur tentative et c'est l'Italie qui fait la fête.