L'hommage de Tottenham à Jan Vertonghen

Il y a tout juste neuf ans, Jan Vertonghen signait à Tottenham et les Spurs lui rendent hommage sur les réseaux sociaux.

Jan Vertonghen est désormais parti à Benfica, mais il a vécu quelques-unes des plus belles heures de sa carrière avec Tottenham. Un club qu'il avait rejoint le 12 juillet 2012, en provenance de l'Ajax. Neuf ans plus tard et près d'un an après son départ, le club londonien lui rend hommage.

Et plusieurs de ses anciens partenaires témoignent. "Il a été incroyable pour le club et pour l'équipe, sur et en dehors du terrain", estime Eric Dier. "Parfois dans ta carrière, tu rencontres des grandes personnes et des grands joueurs et Jan est l'un de ceux-là", enchérit Hugo Lloris.