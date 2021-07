📷 Le Standard en team-building à l'Adventure Valley de Durbuy (photos)

La préparation du Standard de Liège suit son cours et si sur le terrain, c'est parfois mitigé, l'ambiance au sein du groupe a l'air bonne.

Les joueurs de Mbaye Leye se sont rendus ce mardi à l'Adventure Valley de Durbuy, le plus grand parc d'aventures indoor et outdoor de Belgique, et ont goûté aux joies de diverses activités : lasergame, Fast-Tag, tubing slide étaient entre autres au programme de cette journée de team-building dont vous pouvez découvrir les photos ci-dessous.