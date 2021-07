Le Club de Bruges s'incline face à Utrecht pour son dernier match de préparation

Le FC Bruges disputait son dernier match de préparation ce mardi, à quelques jours de la Supercoupe de Belgique face à Genk. Les Blauw & Zwart, avec beaucoup de changements au programme, se sont inclinés.

L'équipe qui a débuté la rencontre du FC Bruges face à Utrecht ressemblait certainement à celle qui commencera ce samedi la Supercoupe de Belgique face au Racing Genk ; en plus de Simon Mignolet et Hans Vanaken, Philippe Clément était cependant aussi privé de Ruud Vormer, son capitaine, "cas-contact" d'un testé positif au Covid-19.

Bruges rejoindra cependant les vestiaires mené au score, et alors que Mats Rits avait égalisé peu après la pause, Clément changera dix joueurs, préservant ses titulaires et cadres pour samedi. Résultat : des Blauw & Zwart sérieusement rajeunis, et qui vont un peu prendre l'eau face aux Néerlandais. Un but du jeune Audoor ne suffira pas à empêcher la défaite (2-4).