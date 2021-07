Officiel : Ethan Horvath rejoint l'Angleterre

En fin de contrat au Club de Bruges, Ethan Horvath (26 ans) a quitté les Blauw & Zwart pour l'Angleterre : l'international américain a signé à Nottingham Forest, en Championship. Le club a officialisé l'arrivée du portier ce mercredi. Horvath y a signé jusqu'en 2024.

N°2 derrière Simon Mignolet la saison passée, Horvath aura disputé 64 matchs avec le Club de Bruges depuis son arrivée en 2017 en provenance de Molde, ne s'imposant jamais vraiment comme un titulaire indiscutable.

