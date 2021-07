Théo Defourny explique pourquoi il a rejoint le RWDM

Titulaire en D1A avec Eupen la saison dernière, le portier formé à l'OL a rejoint le club bruxellois en D1B cet été.

Théo Defourny a quitté Eupen et la D1A pour rejoindre le RWDM où il a signé un contrat de trois ans. Le portier est revenu sur les raisons de son choix sur le site officiel du club bruxellois.

"Un départ n’était pas prévu et puis cette opportunité est venue et je l’ai saisie. Le RWDM est un club historique, la direction veut construire sur le long terme, comme le prouve le contrat de trois ans qu’ils m’ont proposé. Ça prouve qu’ils ont confiance en moi", a confié le joueur formé à l'OL qui retrouvera l'entraineur des gardiens,Thierry Berghmans.

"Thierry est un entraîneur avec lequel j’ai accroché dès le premier entrainement. On ne s’est jamais vraiment perdu de vue, on s’appelait régulièrement et je suis vraiment content de travailler à nouveau avec lui. C’est une personne que j’adore en tant qu’homme et en tant qu’entraineur des gardiens. Sa présence a beaucoup pesé dans ma décision", a souligné Defourny qui retrouve la D1B.

"Beaucoup de clubs ont changé par rapport à mon année à Lokeren et celles à Tubize. Même si je connais le championnat, ça restera une découverte et j’ai hâte de découvrir ces équipes. Ce sera un championnat ouvert, c’est une bonne chose pour nous."