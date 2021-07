Un club ambitieux de D1B fera ses emplettes à Malines et à Montevideo

Le pensionnaire de deuxième division belge aimerait retrouver l'élite.

Lommel est à la recherche d'un nouveau gardien de but depuis un certain temps déjà, et plusieurs options se sont présentées au club limbourgeois.

Bouzian & Fiermarin

Depuis quelques mois, ils ont le jeune Sofiane Bouzian dans le viseur. Ce dernier n'a pas eu encore sa chance au KV Malines et devrait débarquer chez les pensionnaire de D1B.

Au surplus, Het Belang van Limburg affirme que Cristopher Fiermarin va arriver de prêt en provenance de Montevideo. Lommel semble sur le point d'accueillir deux portiers.