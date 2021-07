Mouscron décroche un bon partage en amical face au KV Ostende

L'Excel Mouscron était le dernier adversaire de préparation de la saison pour le KV Ostende et les Hurlus se sont bien défendus.

Enzo Scifo et ses troupes se déplaçaient à la Diaz Arena d'Ostende ce samedi pour un match amical qui concluait la préparation des Côtiers, à une semaine du coup d'envoi de la saison de D1A. Le onze de base des Hurlus ressemblait fort à une équipe-type, même si Mouscron a encore un mois pour peaufiner son noyau et doit encore confirmer les signatures des tests (Giunta, Duplus et Mandanda en tête).

Pas de buts dans ce match et un bon match nul donc pour Mouscron face à un KVO plus avancé dans sa préparation. Comme nous l'écrivions ce matin : l'Excel travaille visiblement avec sérieux cet été ...