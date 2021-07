📷 Quand Romelu Lukaku prend du bon temps mais n'oublie pas de préparer la saison

Après l'élimination de la Belgique en quart de finale de l'Euro 2020, plusieurs Diables Rouges ont décidé de prendre des vacances bien méritées avant de reprendre le chemin de l'entraînement avec leurs clubs.

Entouré de paysages paradisiaques, Romelu Lukaku a posté plusieurs photos sur les réseaux sociaux tout en précisant que le repos n'était que temporaire et que la nouvelle saison arrivait bientôt.

"Nouvel endroit, ambiance différente mais on continue de travailler", a-t-il écrit dans son poste sur Twitter.

