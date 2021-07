🎥 Le flop brugeois Tahith Chong marque en amical avec Manchester United

PrĂȘtĂ© la saison passĂ©e au Club de Bruges, Tahith Chong ne s'est pas imposĂ© et repart dĂ©jĂ en prĂȘt cet Ă©tĂ© du cĂŽtĂ© de Birmingham City. Mais en attendant, il a eu l'opportunitĂ© de jouer avec Manchester United.

L'ailier de 21 ans ne restera pas à Old Trafford : Tahith Chong a été immédiatement envoyé en prêt à Birmingham City et le deal a été annoncé le 9 juillet dernier. Mais pour l'instant, Chong dispute toujours la préparation avec Manchester United et a même pu jouer un amical ce dimanche face à Derby County. Ole Gunnar Solskjaer ne pouvait en effet pas compter sur de nombreux joueurs, à peine revenus de l'Euro.

Chong en a profité, ouvrant le score pour les Red Devils (victoire 2-1). Une éclaircie dans la grisaille du Néerlandais qui tarde à lancer sa carrière, lui qui arrive en fin de contrat dans un an à Manchester.