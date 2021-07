Jour J pour Anderlecht, Gand et Genk qui connaîtront leur futur adversaire européen

Aujourd'hui midi, le tirage au sort pour les préliminaires des trois Coupes d'Europe aura lieu à Nyon, au siège de l'UEFA. La Gantoise, Genk et Anderlecht connaîtront donc leur adversaire.

Le Racing Genk a encore deux tours préliminaires avant de pouvoir se hisser en barrages de la Ligue des Champions et les Limbourgeois ne sont pas têtes de série. De gros noms peuvent donc les attendre - le Shakhtar Donetsk, Benfica, l'AS Monaco ou le vainqueur du duel entre le Celtic Glasgow et Midtjylland sont les possibilités.

Le match aller pour Genk sera le 3 ou le 4 août, et le match retour le 10, avant d'éventuels barrages pour les poules de C1. En cas d'élimination, ce sera les poules de l'Europa League pour le vice-champion de Belgique.

Anderlecht et Gand en poules de Conference League ?

La Gantoise a une étape à franchir avant de disputer le troisième tour de qualification pour la Conference League : les Buffalos affrontent déjà Valerenga ce jeudi et jeudi prochain au second tour qualificatif. Le RSC Anderlecht, de son côté, commence au tour suivant.

Le troisième tour se tiendra les 5 et 12 août prochains. Mais les opposants sont plus qu'incertains : seuls Vitesse Arnhem, Rubin Kazan, Trabzonspor, le FC Lucerne et le Kolos Kovalivka sont déjà déterminés, les autres doivent encore disputer un tour de barrages.