Officiel: Albert Sambi Lokonga débarque chez les Gunners

Attendu depuis un moment, le transfert vient d'être officialisé par les Gunners.

Le Sporting d'Anderlecht avait été un peu trop vite en besogne en début d'après-midi, cette fois les Mauves vont pouvoir remercier et féliciter Albert Sambi Lokonga. Le jeune milieu de terrain s'est en effet engagé avec les Gunners.

Il quitte le Sporting d'Anderlecht pour un montant estimé à 20 millions d'euros par Het Laatste Nieuws et rejoint la Premier League et Arsenal où il a signé un contrat de cinq ans et où iltroquera le numéro 48 qu'il portait à Anderlecht pour le dossard 23.