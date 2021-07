Un Lyonnais excédentaire en route vers la Bundesliga

L'ailier, qui avait crevé l'écran en Ligue des Champions contre Manchester City, doit quitter les Gones.

Non retenu malgré le départ de Melvin Bard au même poste, Maxwel Cornet (24 ans, 36 matchs et 2 buts en L1 pour la saison 2020-2021) peut choisir entre deux pistes. En Angleterre, Burnley n’est pas refroidi par les 13 millions d’euros réclamés par l’Olympique Lyonnais et souhaite conclure son transfert.

Mais d’après L’Equipe, le pensionnaire de Premier League n’a pas les faveurs de l’ailier ou latéral gauche. L’ancien Messin aurait une préférence pour le Hertha Berlin qui le suit depuis plusieurs mois. Reste à savoir si le club allemand répondra aux exigences financières de l’OL.