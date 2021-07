Hugo Siquet: Lille n'est plus le seul sur le coup

Le Standard a jusqu'ici rejeté les offres faites par Lille pour Hugo Siquet. Mais deux autres clubs viennent de rentrer dans la danse.

On le sait, le jeune joueur liégeois est une des révélations du Standard et forcément, son profil commence à ressortir dans les listes des clubs européens.

On le sait, le LOSC est intéressé et a formulé plusieurs offres qui ont jusqu'ici été refusées par la direction liégeoise. Cette dernière souhaite un montant compris entre 6 et 7 millions d'Euros pour l'international espoirs.

Mais ce mardi, deux autres clubs sont entrés dans la danse: le RB Leipzig et l'OGC Nice. Si les deux clubs n'ont pas encore fait d'offre, cela ne saurait tarder. La multplication des prétendants pourrait dès lors faire augmenter les offres et la direction des Rouches pourrait dès lors finir par accepter une offre si le montant demande est atteint.