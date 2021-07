Memphis Depay l'assure: il est heureux de retrouver Koeman

Les deux hommes étaient sur la même longueur d'ondes avec les Oranjes.

Arrivé en Catalogne ce lundi, Memphis Depay (27 ans) a passé sa visite médicale et donné ses premiers mots aux médias du FC Barcelone. L’occasion pour la future recrue d’évoquer son lien spécial avec l’entraîneur Ronald Koeman, qui était son sélectionneur aux Pays-Bas.

"J'ai beaucoup progressé avec lui, surtout en sélection en étant important pour l'équipe, a confié l’attaquant néerlandais. Il m'a donné beaucoup de confiance et il m'a aussi aidé quand j'étais blessé. Il m'a beaucoup soutenu et il a insisté pour que je vienne ici, au sein du meilleur club au monde. Je suis très heureux qu'il soit là et je suis prêt à me battre pour lui."

Malgré la concurrence, Koeman tentera de mettre son compatriote dans les meilleures conditions.