Van Gaal est de retour à la tête des Oranjes !

Est-ce que la troisième fois sera la bonne?

Le Telegraaf l'annonce ce mercredi soir: la fédération néerlandaise de football et Louis Van Gaal sont tombés d'accord: ce dernier devrait être le sélectionneur des Oranjes jusqu'à la prochaine coupe du monde au Qatar, en novembre 2022.

Ce serait le troisième passage de Louis Van Gaal à la tête des l'équipe nationale néerlandaise après 2000-2002 et 2012-2014. Il aura à ccharge d'emmener l'équipe le plus loin possible lors de la prochaine Coupe du Monde.