Manchester United officialise à son tour la venue de Jadon Sancho

Il a aussi sorti sa première déclaration en tant que Mancunien.

Quelqes semaines après le Borussia Dortmund, c'est au tour de Manchester United d'officialiser le transfert de Jadon Sancho. Le montant du transfert est estimé à près de 85 millions d'Euros. Il a signé jusqu'en 2026.

Après avoir commencé sa formation à Watford, l’ailier a intégré l’équipe des jeunes de Manchester City pour qui il n’a jamais joué avec l’équipe première avant d’être transféré à Dortmund. En Allemagne, le joueur de 21 ans a inscrit 50 buts et délivré 64 passes décisifs en 137 matches, remportant également une Coupe d’Allemagne.

Sur le site du club anglais, Sancho s’est exprimé sur ce transfert. "La chance de rejoindre Manchester United est un rêve devenu réalité et j’ai hâte de jouer en Premier League. C’est une équipe jeune et excitante et je sais qu’ensemble, nous pouvons devenir quelque chose de spécial pour apporter le succès que les fans méritent. J’ai hâte de travailler avec le manager et son équipe d’entraîneurs pour développer davantage mon jeu. "