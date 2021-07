"Le Standard de Liège est déforcé par rapport à la saison dernière"

Le matricule 16 n'a enregistré aucune arrivée durant ce mercato estival outre celle de Labila en provenance du PSG, mais le jeune attaquant intégrera les U21 des Rouches.

Toujours aucun transfert entrant jusqu'à maintenant en bord de Meuse. "Je ne suis pas embêté par cela car je connais la réalité du club. Nous ne sommes pas le Club de Bruges, Genk ou La Gantoise. Nous n'avons pas les mêmes moyens financiers", a souligné Mbaye Leye en conférence de presse.

Par rapport au dernier exercice, les Rouches ont perdu Michel-Ange Balikwisha et Zinho Vanheusden. "Le Standard est déforcé par rapport à la saison dernière. Impossible de ne pas s'en apercevoir. Zinho n'a pas beaucoup joué sous les ordres mais Mickey a marqué neuf buts. C'est important mais nous tentons de remettre les choses en place. Je suis arrivé à un moment où le club a besoin d'argent et possède moins de possibilités au niveau financier. Je suis fier d'être l'entraîneur principal des Rouches et ensemble nous ferons notre maximum pour retrouver le Standard que tout le monde aimait. Travailler ensemble en équipe est le mot d'ordre. Le collectif prime avant l'individu sinon nous nous casserons à nouveau la figure", a précisé le technicien sénégalais.

"Nous devons être patients et solidaires pour sortir de notre situation"

Le Standard de Liège fera-t-il mieux que la saison dernière et sa huitième place au classement ? "Nous devons être patients et solidaires pour sortir de notre situation, mais nous ne manquons pas d'ambitions. Avec le même groupe, nous nous attendons à faire la même chose voire un peu mieux que la saison dernière. Pareil à propos de la Coupe. Le Standard de Liège doit évoluer sur la scène européenne chaque saison et il y a trois fronts pour y parvenir : les PO1, les PO2 et la Coupe", a conclu Mbaye Leye.