Officiel : Shved quitte le Celtic définitivement pour la JPL

Bonne nouvelle pour le Kavé qui renforce encore son noyau.

Prêté la saison dernière par le Celtic à Malines, Marian Shved pose ses valises définitivement au Kavé.

L'attaquant ukrainien a signé un contrat de trois saisons, avec une supplémentaire en option.

Shved a laissé une bonne impression, ce qui a poussé le club a l'acheter. En 24 matchs la saison passée, il a inscrit cinq buts et distillé trois passes décisives.

"Nous avons travaillé de toutes nos forces sur ce dossier, et pendant longtemps", a déclaré le directeur sportif Tom Caluwe. "Tout le monde est heureux que ce soit enfin fait. Marian a montré son potentiel après des débuts difficiles et a vraiment prouvé qu'il voulait rester chez nous. Cela ne fait que renforcer encore plus le fait qu'il croit en notre projet."