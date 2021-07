A peine arrivé, Gérard Lopez met les choses au point: "Je ne peux pas accepter ça"

L'ancien homme fort de Lille a racheté Bordeaux et veut faire le ménage dans le club.

Nouveau propriétaire des Girondins de Bordeaux, Gérard Lopez a déjà secoué les joueurs en privé. Mais au cas où le message n’était pas suffisamment clair, le successeur de King Street en a remis une couche sur la mentalité défaillante des Marine et Blanc.

"Ce n’est pas que la qualité des joueurs n’est pas bonne, a écarté le dirigeant en conférence de presse. Il y a quand même un effectif pour faire mieux que 12e ou 14e. Si le problème n’est pas la qualité individuelle des joueurs, ni la connaissance tactique d’un coach réputé et qui a une carrière, il faut trouver le problème ailleurs. Le problème, pour nous, effectivement, c’est cette culture."

"Les joueurs le savent, a-t-il ajouté. En deux minutes, je leur ai déjà expliqué, mais sans manquer de respect. Parce que je sais qu’individuellement il y a de la qualité. Mais c’est vrai que je ne peux pas aller au stade et accepter ça. C’est juste impossible. Si c’est ça, ça va mal se passer, et pas pour moi, mais pour les autres. Dans les joueurs qui sont là et dans le recrutement, c’est clair qu’il va falloir qu’on se retrousse les manches."