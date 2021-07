Jordi Condom : "On a fait tout ce qu'on a pu"

Pour son retour en D1A, le RFC Seraing s'est incliné à Courtrai (2-0). Le promu sérésien n'a pas été en mesure d'inquiéter des Kerels bien plus expérimentés.

Seraing n'est pas parvenu à prendre des points à Courtrai. Les Métallos ont eu du mal à inquiéter des Courtraisiens à l'aise dans leur antre. Chevalier avait ouvert la marque en première période puis Selemani avait doublé la mise et tuer tout espoir sérésien en fin de rencontre sur penalty.

"Bienvenue en D1A. On a bien débuté et on a eu la première occasion dangereuse de la rencontre. Je suis très fier de mes joueurs même si on n'a pas pris de point. Cette rencontre est très bonne pour l'expérience du groupe. On a fait tout ce qu'on a pu en fait", a confié Jordi Condom à l'issue de la rencontre.

Le noyau des Métallos est très restreint à l'image de cette feuille de match où aucun joueur offensif ne figurait sur le banc du promu. "On est dépendant de Metz, on atttend encore des joueurs. Il faut de la concurrence. D'ailleurs, je n'avais aucun attaquant sur le banc ce samedi... J'attends encore au moins 4 voire 5 renforts dont un joueur expérimenté en défense. C'est obligatoire", a souligné le technicien espagnol.

Dans le onze de départ, seul Benjamin Boulenger avait évolué en D1A. "Je le savais en signant ici. De plus, quatre joueurs majeurs sont partis : Mikautadze, Sabaouni, Swers et Al Badaoui", a conclu Condom.