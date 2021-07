Gold Cup : Les États-Unis et le Canada filent en demi-finale

Les deux pays d'Amérique du Nord rejoignent le Qatar et le Mexique dans le dernier carré de la compétition.

Dans la nuit de dimanche à lundi, les États-Unis ont pris la mesure de la Jamaïque (1-0) tandis que le Canada a battu le Costa Rica (2-0). Les deux pays d'Amérique du Nord se sont qualifiés pour les demi-finales de la Gold Cup rejoignant le Qatar (invité pour cette édition) et le Mexique.

Les USA se sont imposés grâce à un but de Matthew Hoppe inscrit de la tête après avoir repris un centre de Cristian Roldan à la 83e minute. Les États-Unis, sacrés à six reprises, affronteront le Qatar, champion d'Asie en titre et invité dans la compétition, en demi-finale jeudi.

Le Canada, privé de ses vedettes comme Alphonso Davies (Bayern Munich) et Jonathan David (Lille), a ouvert le score à la 18e minute grâce à un lob de David Junior Hoilett. Stephen Eustaquio a marqué le deuxième but à la 69e minute. Le Canada atteint ainsi sa première demi-finale depuis 2007 et affrontera le Mexique, tenant du titre, jeudi à Houston, pour une place en finale.