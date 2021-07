Jamie Carragher répond sèchement à Georginio Wijnaldum

Georginio Wijnaldum a pointé du doigt le traitement médiatique et sur les réseaux dont il a été victime à Liverpool, surtout lors des défaites des Reds lors d'un entretien accordé au quotidien britannique The Times. "Si on perdait, c'était moi qui était blâmé".

L'ancien défenseur de Liverpool Jamie Carragher lui a répondu sèchement sur les réseaux sociaux, lui reprochant d'avoir privilégié le contrat proposé par le Paris Saint-Germain pour des raisons purement financières. "J'aime Gini mais ce n'est pas bien, les médias sociaux sont un cirque et chaque club a ses clowns. Désactivez vos notifications et si cela vous dérange à ce point, supprimez l'application ! Il voulait plus d'argent, le club a dit non, c'est le football !" a déclaré l'ex-international anglais sur son compte Twitter.

I love Gini but this is not right, social media is a circus & every club has clowns. Turn off your notifications & if it’s bothering you that much delete the app! He wanted more money the club said no, that’s football! https://t.co/NNmiyFXYBY