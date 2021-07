Maxi Lopez raccroche les crampons

A 37 ans, Maxi Lopez a décidé de raccrocher définitivement les crampons. "Merci à tous de m'avoir aidé à accomplir mon rêve. C'était un voyage fantastique", explique-t-il sur les résaux sociaux. Âgé de 37 ans, l'attaquant argentin était sans contrat depuis la fin de son aventure avec Sambenedettese, club de Serie C italienne.

Maxi Lopez avait entamé sa carrière à River Plate, il avait 20 ans quand il a rejoint le Barça. Mais il n'a jamais vraiment percé en Catalogne. Il est ensuite passé par le Brésil et la Russie, avant de rejoindre l'Italie, où il a multiplié les défis: l'AC Milan, la Sampdoria ou encore le Chievo Verone figurent notamment sur sa feuille de route.

Au total, il aura disputé plus de 400 matchs et inscrit 107 buts avec ses clubs respectifs. Jamais sélectionné avec l'équipe A argentine, il avant remporté la Copa America et les Jeux Panaméricains avec son équipe nationale U20.

Gracias a todos por ayudarme a cumplir mi sueño. Fue un viaje hermoso…



Thank you all for helping me fulfill my dream. It was a beautiful journey!!! pic.twitter.com/MqTUcZZG5u