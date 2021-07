Tahith Chong revient sur son passage au Club de Bruges :  "J'ai eu beaucoup de hauts et de bas"

Manchester United a prêté Tahith Chong plusieurs fois. Maintenant, c'est au tour de Birmingham City d'accueillir le Néerlandais. La saison dernière, il avait rallié le Club de Bruges durant l'hiver.

Tahith Chong n'est pas parvenu à s'imposer au Club de Bruges lors de son prêt de six mois. L'ailier âgé de 21 ans espérait accumuler plus de minutes de jeu sous la direction de Philippe Clement. Mais il a dû se contenter d'un rôle de remplaçant avec 13 matchs et 1 but. "J'ai eu beaucoup de hauts et de bas là-bas. Parfois, j'ai joué de bons matchs, mais parfois aussi des matchs où je sentais que j'aurais pu faire mieux. Au Club de Bruges, j'ai juste essayé de tirer le meilleur parti de la situation", a-t-il déclaré au Manchester Evening News.

Le jeune Néerlandais est tout de même fier du titre remporté avec les Gazelles. "C'était bien qu'ils se soient battus pour le titre. C'est vraiment une expérience totalement différente de celle vécue au Werder Brême", a souligné le Batave qui pense au positif et à l'expérience engrangée en Venise du Nord.

Projets futurs

"Quand tu es un jeune joueur, tu as un sac à dos et tu mets tout ce que tu apprends dedans. Vous prenez ça avec vous. Un jour, je pourrais avoir besoin des expériences acquises au Werder Brême ou au Club de Bruges et je peux ouvrir ce sac à dos et l'utiliser."

La saison prochaine, Tahith Chong évoluera à Birmingham City en Championship. Il devra y jouer les vedettes, car son contrat à Old Trafford expire la saison prochaine. Pas de raison de paniquer pour autant : Solskjær a indiqué que le Néerlandais avait encore un avenir chez les Red Devils.