Marseille avance pour ses latéraux défensifs

Marseille a besoin de deux latéraux pour l'ensemble de sa saison.

En quête de renforts au poste de latéral droit, l'Olympique de Marseille travaille sur le retour de Pol Lirola, reparti à la Fiorentina au terme de son prêt, et tente aussi de faire venir Daniel Wass (32 ans, 35 matchs et 4 buts en Liga pour la saison 2020-2021). Si le premier dossier est bien engagé, le second est plus compliqué.

D'après le média espagnol Superdeporte, le FC Valence a repoussé les avances du président marseillais Pablo Longoria. Ce dernier aurait proposé 2 millions d'euros pour racheter la dernière année de contrat du défenseur danois. Une proposition qui ne convient pas à la formation espagnole.

Les dirigeants valencians aimeraient conserver Wass et lui ont proposé une prolongation de contrat, mais l'ancien d'Evian Thonon-Gaillard a rejeté l'offre et refuse de négocier. Preuve que son intention est bien de partir cet été. Il aurait d'ailleurs déjà un accord avec l'OM pour une future collaboration. Mais pour cela, il faudra que les deux clubs parviennent à s'entendre.