José Mourinho ne pas mâche pas ses mots concernant...Fortnite

Sorti en 2017, Fortnite est devenu l'un des plus grands succès mondiaux dans le secteur des jeux vidéos, et de plus en plus de footballeurs s'y sont mis, jusqu'à diffuser leurs parties sur différentes plateformes.

Qui ne connait pas Fortnite ? L'Argentin Sergio Agüero et le Colombien James Rodriguez y ont joué durant plusieurs heures lors du premier confinement, tout en interagissant avec leurs fans. L'entraîneur de l'AS Roma, José Mourinho n'a pas mâché ses mots concernant le jeu vidéo dans une vidéo de questions/réponses sur les réseaux sociaux des Giallorossi. Le Portugais considére qu'il perturbe la préparation de ses joueurs. "Fortnite est un cauchemar. Les joueurs de football restent debout toute la nuit à jouer à cette merde et ils ont un match le lendemain", a lâché le Special One au média officiel du club romain. 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐠𝐫𝐚𝐦 👍 𝐅𝐨𝐫𝐭𝐧𝐢𝐭𝐞 🤬



The boss gives a few opinions 😅 pic.twitter.com/h0QOIZAYBx — AS Roma English (@ASRomaEN) July 30, 2021