Wass à l'OM, aujourd'hui ou jamais?

L'Olympique de Marseille cherche toujours se renforcer au poste de latéral droit.

C'est un secret de polichinelle, en plus de Pol Lirola (Fiorentina), l'Olympique de Marseille souhaite attirer le latéral de Valence Daniel Wass (32 ans, 35 matchs et 4 buts en Liga pour la saison 2020-2021) cet été. Vendredi, les Phocéens voyaient même leur première offre de 2 M€ repoussée pour le Danois, lié au club ché jusqu'en juin 2022. Une mauvaise nouvelle pour les Ciel et Blanc, tout de même encore disposés à négocier.

Et le quotidien local El Desmarque nous apprend que le dossier pourrait connaître une avancée décisive ce samedi. En effet, l'ancien sociétaire d'Evian Thonon-Gaillard a terminé ses vacances et va reprendre l'entraînement dans la journée. A cette occasion, le Scandinave pourrait officiellement réclamer son départ à la direction valenciane, qui tente pourtant de lui offrir un nouveau bail et de le retenir. Si un tel scénario venait à se produire, l'OM avancerait alors avec beaucoup plus de sérénité dans le dossier.