🎥 Frayeur pour un défenseur de Courtrai : "J'ai perdu toute force dans mes jambes"

Petite frayeur au Bosuil ce dimanche : après un contact, le défenseur de Courtrai Aleksandar Radovanovic s'est effondré.

Les soigneurs sont entrés sur le terrain après que le Serbe se soit effondré sur la pelouse, mais Radovanovic a finalement pu reprendre le match. Il a ensuite rassuré via les réseaux sociaux : "Je me sens bien ! En première période, j'avais déjà subi une blessure, qui a dû être recousue. Puis, en seconde mi-temps, j'ai subi un choc et perdu toute force dans mes jambes. Mais je me sens bien", affirme Aleksandar Radovanovic.