La règle du but à l'extérieur abolie en Coupe et lors des matchs de barrages en Pro League

Ce mercredi, le conseil d'administration de la Pro League se réunissait.

Il y a déjà du changement pour les compétitions à venir. Tout comme l'UEFA, qui a décidé d'abolir la règle du but à l'extérieur, la Pro League va changer son règlement. Pour les rencontres de Croky Cup, ainsi que pour les matchs de barrages de la Jupiler Pro League, la règle du but à l'extérieur n'existera plus.

Pour rappel, si deux équipes étaient à égalité à l'issue de l'ensemble des rencontres aller et retour, celle qui avait inscrit le plus de buts à l'extérieur (si c'était le cas) avait un avantage sur l'autre et se qualifiait. Désormais, on pourra voir deux équipes aller aux prolongations si les scores des deux rencontres étaient, par exemple de 1-1 et 2-2.