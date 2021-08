Brian Priske pourra compter sur l'une des deux nouvelles recrues contre le Standard : "Le zéro sur six fait mal, j'attends beaucoup de ce match"

L'Antwerp a manqué ses débuts avec son zéro pointé après deux journées de championnat. Ce dimanche, le Great Old se déplacera à Sclessin.

L'Antwerp veut prendre ses premiers points ce week-end, mais un déplacement à Sclessin est toujours loin d'être facile. Toutefois, Brian Priske dispose de deux nouveaux joueurs. Le back gauche Sam Vines et l'attaquant Johannes Eggestein ont signé jeudi au Bosuil.

"J'aurais préféré voir Sam ici il y a quelques semaines"

Pour Vines, le Standard arrive un peu tôt. "Nous travaillons toujours sur son permis de travail", a déclaré Priske en conférence de presse dans des propos relayés par Het Nieuwsblad. "J'aurais préféré voir Sam ici il y a quelques semaines, mais bon, la Gold Cup était une occasion unique pour lui. Cela s'est vu, car avec les États-Unis, il a remporté le tournoi. Mais maintenant il est là et j'attends - dès qu'il pourra jouer - beaucoup de lui. Beaucoup de centres, beaucoup de puissance offensive, mais aussi un bon travail défensif", a prévenu le T1 des Anversois.

Eggestein devrait être disponible dimanche. "Je l'espère, oui. Johannes s'est entraîné avec nous aujourd'hui et c'est un bon attaquant. Quelqu'un qui marque beaucoup de buts, de toutes sortes de manières - à gauche, à droite, en une fois, en deux fois, sur des centres ou depuis l'extérieur de la surface. Il travaille également très dur pour l'équipe et peut être trouvé dans la profondeur. Le voir évoluer avec Frey - qui a un peu plus de puissance - à l'avant, cela pourrait aussi être possible", a souligné le technicien danois.

"Michel-Ange Balikwisha n'est pas nerveux"

Michel-Ange Balikwisha va retrouver son ancien club dimanche pour ses débuts sous le maillot du matricule 1. Se fera-t-il huer par les supporters liégeois ? "Oh, eh bien, c'est le football. Je pense qu'il restera très calme. Ces derniers jours, il n'avait pas l'air nerveux du tout. Il n'a jamais l'air nerveux. C'est un type génial qui croit en lui."

Le Great Old veut prendre ses premiers points à Sclessin

"Je suis très déçu par le 0 sur 6. Voir le classement dans les journaux tous les jours, ça fait vraiment mal. Dimanche, nous ferons tout ce que nous pouvons pour nous débarrasser du zéro. Nous n'allons pas nous contenter d'un match nul, mais jouer notre propre jeu et gagner. Le coup que nous avons pris contre Courtrai a été digéré, et nous nous sommes très bien entraînés à partir de mercredi. Et avec la concurrence supplémentaire dans l'équipe, j'attends beaucoup de ce match", a conclu Priske.