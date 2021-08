La reprise en D1B : l'Excel Mouscron ne veut pas s'éterniser

Ce week-end, c'est la reprise en D1B. Walfoot vous présente toutes les équipes, en commençant par l'un des grands favoris à la montée : l'Excel Mouscron.

Refonte totale et place à l'expérience

Gérard Lopez n'a pas quitté Mouscron, un peu à la surprise générale, mais a clairement changé son fusil d'épaule : plus question de faire du Canonnier une vitrine pour l'un de ses autres clubs, mais place cette fois à un recrutement centré sur l'expérience. Parfait Mandanda, Cristophe Diandy, Clément Tainmont, Joachim Carcela et l'espoir du Standard Adrien Giunta mélangent deux points oubliés lors des mercatos précédents : connaissance du football belge et visages connus du public, qui pourra plus aisément s'identifier à son club.

Le tout dirigé, cette fois, par une direction sportive et un staff là encore taillé pour flatter le Canonnier : les frères Mpenza de retour à Mouscron, et Enzo Scifo aux manettes. Cette fois, c'est clair : Mouscron a enclenché l'opération séduction.

© photonews

Un groupe équilibré et taillé pour la montée

Avec un tel effectif, une chose est sûre : Mouscron vise la remontée immédiate. On serait tenté de dire que le groupe hurlu est plus solide, en tout cas à coup sûr sur le plan de l'expérience, qu'il y a un an au moment d'entamer la saison de D1A. Hocko et Ciranni restent d'énormes pertes, et si Diandy et Carcela sont venus renforcer le noyau, aucun remplaçant n'est encore arrivé pour le poste de back droit. Parfait Mandanda, quant à lui, va devoir se surpasser pour faire oublier Hervé Koffi, mais a l'expérience pour y arriver. Reste à trouver, enfin, une assurance buts : Bison Gnohere a peiné à convaincre jusqu'ici, et Adrien Giunta, peu expérimenté, devra le concurrencer.

Enzo Scifo joue une carte importante

Après de longues années loin des bancs, Enzo Scifo joue d'ores et déjà gros en D1B : l'ancien entraîneur de Mons et des Espoirs belges conserve une aura par son statut de légende du football belge, mais sait qu'il n'a plus vraiment droit à l'erreur en tant qu'entraîneur s'il veut retrouver la D1A, à 55 ans. Son arrivée et celle de Mbo Mpenza aux manettes a en tout cas réussi à raviver l'intérêt au milieu de la crise mouscronnoise, et après des années de galère, on se prend à rêver au Canonnier. Toucher le fond pour mieux remonter ?