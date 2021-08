Marc Van Ranst réagit concernant les tribunes pour les supporters non vaccinés : "Cela me semble étrange"

Quatre clubs de D1A prévoient une section à part pour les supporters qui ne sont pas pleinement vaccinés.

Les prochains assouplissements des mesures sanitaires entrent en vigueur vendredi et cela signifie que les stades de football peuvent à nouveau se remplir de supporters. A une condition toutefois, que les fans présentent un Covid Safe Ticket – garantissant qu’ils sont soit pleinement vaccinés, soit disposent d’un test PCR négatif ou ont été rétablis du Covid-19.

Le Sporting de Charleroi, Zulte-Waregem, Courtrai et Ostende, prévoient une section à part pour les supporters qui ne sont pas pleinement vaccinés à l’occasion de leur premier match à domicile lors de la sixième journée de compétition, rapporte Het Laatste Nieuws.

"Les supporters nous ont aussi soutenus durant les moments difficiles", expliquent les clubs en question. "Il ne serait pas juste de ne pas les autoriser dorénavant s’ils n’ont pas encore eu la chance de se faire pleinement vacciner. Et nous ne voulons pas non plus les pénaliser avec un test onéreux."

Alors que la Pro League ne s'y oppose pas, et que le ministère de l’Intérieur confirme aussi qu’il est autorisé d’accueillir des personnes non vaccinées si les conditions sont remplies, le virologue Marc Van Ranst (KU Leuven) s’étonne toutefois de la démarche des clubs. "Cela me semble étrange. Cela ne va-t-il pas à l’encontre des accords...?"

