Officiel : le RWDM prolonge le prêt de Thomas Ephestion

Le Français avait été prêté six mois par Westerlo au RWDM et il évoluera encore cette saison sous le maillot bruxellois.

Thomas Ephestion évoluera une saison de plus du côté du RWDM. Après un prêt de six mois la saison dernière, le milieu de terrain français semble avoir convaincu les dirigeants bruxellois qui ont décidé de prolonger le prêt du joueur pour un an après avoir trouvé un accord avec Westerlo.

La saison dernière, Ephestion avait pris part à neuf rencontres sous le maillot du RWDM pour un but marqué et un assist.