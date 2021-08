Jelle Van Damme... à l'Union?

L'Union serait prêt à redonner une dernière chance à Jelle Van Damme au plus haut niveau.

D'après la Dernière Heure Les Sports, le club bruxellois de l'Union, qui a très bien débuté sa saison du retour en D1A, pourrait offir un contrat à Jelle Van Damme.

Felice Mazzù l'a d'ailleurs confirmé ce vendredi, tout en y mettant les réserves nécéssaires: "Nous nous sommes parlés, mais nous devons rester calmes et voir si c'est le choix le plus juste pour nous".

Après son départ de Lokeren, Van Damme avait annoncé la fin de sa carrière pro. Cependant, depuis il s'entraîne dur et ne dirait pas non à un retour. Il a durant sa carrière porté en Belgique les couleurs d'Anderlecht, du Standard et de l'Antwerp.