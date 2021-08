Le premier but précieux de Joseph Okumu avec la Gantoise

Joseph Okumu a débloqué son compteur et rapproché les Buffalos de la phase de groupes de la Conference League.

Malmenés durant leurs deux rencontres contre les Lettons de Riga FS au troisième tour de qualification de la Conference League, les Buffalos ont finalement attendu la dernière demi-heure du match retour pour faire la différence.

Grâce à Joseph Okumu, qui a inscrit jeudi soir, sur un service de Julien De Sart et de la tête, son tout premier but gantois. "C'est toujours agréable de marquer. On commence doucement à mieux se connaître, quand tu sais où ton équipier va mettre la balle, tu sais où tu dois te mettre pour la réceptionner", estime-t-il.

Mais au-delà de son but, Joseph Okumu se réjouit surtout de la qualification. "On savait qu'il faudrait se donner à 110% pour espérer franchir ce tour. On a essayé d'utiliser au maximum nos qualités et ça a tourné en notre faveur", conclut le défenseur kényan.