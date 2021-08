Paul Gheysens : "Nainggolan pour 2 millions ou Vanaken pour 3 ?"

Le Royal Antwerp FC vient de réaliser une très belle affaire sur le marché des transferts.

Malgré le très médiatisé transfert de Radja Nainggolan, le président de l'Antwerp Paul Gheysens a tenu à nuancer les commentaires concernant le budget de son club : "On raconte que nous sommes censés dépenser des millions, mais c'est l'inverse qui se produit", a expliqué ce dernier dans HLN.

"Balikwisha n'a pas coûté six millions, mais cinq. Et nous en avons obtenu autant pour Hongla. Donc, la balance de l'opération est à zéro. Engels ne nous a pas coûté beaucoup et les salaires sont beaucoup plus bas que la saison dernière", clarifie Gheysens.

"Trebel, Kompany, Mignolet valent 3 millions ou plus, et Vanaken ? Et tout cela, ce sont des salaires élevés. Et qui préféreriez-vous avoir, Nainggolan pour un peu moins de deux millions, ou Vanaken pour trois millions ?", ponctue le président qui relance ainsi la balle vers certains de ses homologues.