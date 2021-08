Faux-départ pour l'Excel Mouscron, entrée en matière convaincante pour le RWDM

Départ magique pour le RWDM en D1B devant son public, soirée cauchemar pour le retour d'Enzo Scifo sur le banc des Hurlus.

Relégué en D1B à l'issue de la saison dernière, l'Excel Mouscron espère ne pas s'éterniser dans l'antichambre de l'élite du footbal belge et attendait beaucoup de son match d'ouverture sur la pelouse du RWDM.

Un match qui a pourtant mal commencé pour les Hurlus. Car, si Lucas Ribeiro Costa était le premier à armer une frappe cadrée, ce sont bien les Bruxellois qui ont pris le dessus. Et ils ont su exploiter à merveille les errements défensifs mouscronnois.

A la demi-heure de jeu, Thomas Ephestion adressait un ballon dans la profondeur vers Kevin Nzuzi qui profitait de la sortie manquée de Parfait Mandanda pour le dribbler et placer tranquillement le ballon au fond du but. Les Hurlus étaient sonnés et ils ont pris un nouveau coup au moral juste avant la pause: avec un autre bon ballon d'Ephestion, exploité par Glenn Claes qui faisiait rugir le Stade Edmond Machtens pour la deuxième fois de la soirée.

Et l'Excel a bu la tasse dès le retour des vestiaires. Florian Le Joncour profitait d'un corner pour tripler la mise et dans la foulée, Lucas Ribeiro Costa était averti pour la seconde fois et donc renvoyé au vestiaire. Le match était plié, mais l'Excel Mouscron a tout de même sauvé l'honneur grâce à Dimitri Mohamed sur penalty (3-1).

La fête est donc molenbeekoise à l'issue de ce premier match de la saison. Le RWDM a réalisé un match complet et solide et lance sa saison sur des bases très intéressantes. Il y a encore du travail et des automatismes à créer, en revanche, pour l'Excel Mouscron d'Enzo Scifo et des frères Mpenza.