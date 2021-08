Cristiano Ronaldo lié à un retour au Real Madrid par El Chiringuito

Sera-ce la saga de cette fin de mercato ? El Chiringuito, média sensationnaliste espagnol, a teasé une "bombe" cette nuit : cette bombe, c'est l'évocation d'un retour de Cristiano Ronaldo au Real Madrid.

Ils se sont faits mousser toute la nuit, évoquant notamment un départ de Kylian Mbappé du PSG et l'éventualité d'une arrivée au Real Madrid ; certains y voyaient la possiblité que la "bombe" tant évoquée soit un transfert de Cristiano Ronaldo ... au PSG, pour y remplacer Mbappé. Mais sur le coup de minuit, El Chiringuito a finalement lancé son information : Cristiano Ronaldo (36 ans) serait en discussions avec Carlo Ancelotti, qui souhaiterait son retour au Real Madrid.

La situation de CR7 est compliquée : la Juventus de Turin espère bien pouvoir conserver son quintuple Ballon d'Or une saison de plus, mais le Corriere Dello Sport affirme de son côté que Ronaldo pourrait rejoindre Manchester City et que Jorge Mendes, l'agent du joueur, s'est rendu à Manchester pour en discuter. Les Citizens se cherchent une recrue de premier plan en pointe, après que le dossier Harry Kane se soit progressivement éloigné.

En Espagne, plusieurs médias dont AS affirment que la priorité madrilène reste Kylian Mbappé, en fin de contrat en 2022 au PSG et dont la prolongation se fait attendre (ce qui laisse la porte grande ouverte à un départ). Reste également à voir ce que peut raisonnablement se permettre le Real Madrid, pas dans une grande forme financière non plus, sans être non plus dans l'état de son rival barcelonais. Alors, chaises musicales ou statu quo ? Il reste une douzaine de jours aux clubs pour démêler l'écheveau.