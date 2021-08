L'hommage des supporters du KVO à Franck Berrier

155 matchs, 19 buts, 44 assists: Franck Berrier, décédé vendredi dernier des suites d'une crise cardiaque, tient une place de choix dans l'histoire du KVO et dans le cœur de ses supporters. Les Kustboys ont tenu à lui rendre hommage en plaçant une banderole à son effigie à l'entrée du stade côtier.

Un hommage appuyé sera encore rendu par le KV Ostende au Petit Général, lundi prochain. En concertation avec la famille de Franck Berrier, le club a décidé d'organiser une veillée en son honneur, dans l'enceinte de la Diaz Arena.

De @KustboysKVO voorzagen aan poort 2 van de Diaz Arena een mooi spandoek voor @FranckBERRIER .



Maandag vanaf 19u nemen we in de Diaz Arena samen afscheid van onze 'Maestro', ingang via deze poort 2.



Eerstdaags ligt er ook een rouwboek in onze fanshop.



💚❤💛 pic.twitter.com/zK4D2i9Nfi