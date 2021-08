Les derniers transferts et Les rumeurs de transferts 19/08: Mombris - Martinez - Beauvue - Nunes Jesus - Brazão Teixeira - Katranis - Niño Rodriguez - Kenedy

Toutes les rumeurs de transferts regroupées en un seul site. Quelle équipe est intéressée par quel joueur? Découvrez le ici en premier!Mombris - Martinez - Beauvue - Nunes Jesus - Brazão Teixeira - Katranis - Niño Rodriguez - Kenedy

L'attaquant de Villarreal Fer Nino est prêté jusqu'à la fin de la saison à Majorque.

Alexandros Katranis est maintenant libre après avoir résilié sa dernière année de contrat avec l'AS Saint-Etienne.

Pedro Brazão quitte l'OGC Nice pour rejoindre Famalicão où il a signé un contrat de 5 ans. Il avait été prêté la saison passée à Lausanne-Sport.

Libre de tout contrat après son expérience avec l'AS Roma entre 2016 et 2021, le défenseur central brésilien Juan Jesus (30 ans) était à la recherche d'un club. C'est désormais chose faite puisqu'il a signé pour la prochaine saison avec le Napoli.

"Le SSC Napoli annonce avoir acquis les droits sportifs du footballeur Juan Jesus pour la saison de football 2021/2022 avec une option pour la saison de football 2022/2023", peut-on lire dans un communiqué sur le site du club partenopei. ani.

Sans club après la fin de son aventure au Deportivo La Corogne, Claudio Beauvue fait son retour en France. L'attaquant âgé de 33 ans vient de s'engager en faveur de l'Union sportive Boulogne Côte d'Opale, club de National (D3 française).

Après deux saisons de collaboration, le Deportivo Alavés a officialisé le départ de Lucas Perez. L'attaquant âgé de 32 ans aura inscrit quinze réalisations et distillé neuf passes décisives en 62 matchs disputés sous le maillot du Deportivo.

Grenoble a annoncé la résiliation du contrat de Jérôme Mombris, via son compte Twitter. Le back gauche de 33 ans, débarqué à l'été 2018 en provenance du Gazélec FC Ajaccio, a disputé 105 matchs sous les couleurs du GF38 toutes compétitions confondues. Le joueur était lié au club jusqu'en juin 2022.

Chelsea prolonge son milieu gauche brésilien Kenedy jusqu'en 2023 et le prête dans la foulée à Flamengo, champion du Brésil en titre.

Kenedy extends his contract and heads out on loan.



Wishing him all the best for the season. 👊💙