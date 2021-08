Amine Gouiri tacle l'Olympique Lyonnais

Formé à Lyon, l'attaquant n'a jamais vraiment reçu sa chance chez les Gones.

Alors que l’attaque de l’Olympique Lyonnais n'y arrive pas en ce début de saison, Amine Gouiri (21 ans, 2 matchs et 1 but en L1 cette saison) s’éclate avec l’OGC Nice, qu’il a rejoint l’été dernier en provenance de l’OL pour la modique somme de 7 millions d'euros. Lors d’un entretien accordé à L’Équipe, le buteur a expliqué pourquoi il était, selon lui, plus simple de s’imposer chez les Aiglons que chez les Gones.

"L’OL compte sur les jeunes, mais recrute tous les ans des joueurs avec des statuts, des étrangers, et la concurrence est donc plus rude. Nice compte réellement sur les jeunes, les fait progresser avec énormément d’ambition. Il n’y a pas mieux, en France, pour un jeune. (…) Chacun son parcours, et je n’ai jamais regretté d’être parti, même quand les résultats étaient moins bons. Peut-être parce que je marquais (sourire)… À Nice, j’ai l’impression d’avoir repris en route le train que j’attendais depuis longtemps à Lyon."

Rendez-vous le 24 octobre pour la confrontation entre les deux équipes à l'Allianz Riviera.