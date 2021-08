Clement est clair: "Quand on a des ambitions, on ne vend pas ses meilleurs joueurs"

Noa Lang semble se diriger vers une saison de plus avec le Club de Bruges.

Depuis le début de la saison, Noa Lang est l'un des meilleurs joueurs du Club de Bruges. Une nouvelle fois (triplement) décisif à Zulte Waregem, le Néerlandais ne cesse de progresser et de se mettre en valeur.

Du coup, on pourrait se demander si le numéro 10 brugeois sera toujours au club après le 1er septembre. Ce vendredi en conférence de presse, Philippe Clement a fermé la porte à un départ, a surtout fermé cette porte à clé et a jeté la clé dans les canaux de la Venise du Nord.

"Ici, il est bien dans sa peau. Je n'ai d'ailleurs pas entendu de rumeurs à propos d'un départ. Maintenant, en football on ne sait jamais, mais s'il part ce sera contre une grosse somme d'argent. Et puis, nous sommes ambitieux, et quand on a des ambitions on ne vend pas ses meilleurs joueurs".

Ca, c'est dit...