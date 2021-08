Harry Kane de retour avec Tottenham ?

Malgré son souhait de départ, l'attaquant anglais pourrait être de la partie ce week-end avec les Spurs.

Harry Kane va-t-il faire encore son apparition sous le maillot des Spurs ? Depuis le début du mercato estival, l'international anglais est lié à un départ du côté de Manchester City mais actuellement, aucun accord n'a été trouvé entre les deux clubs.

Ces derniers jours, l'attaquant a repris les entraînements avec Tottenham et il n'est pas exclu de le voir sur les terrains ce dimanche à Wolverhampton : "Harry Kane s'est entraîné ce vendredi et il était en forme. Il s'entraînera encore demain et nous prendrons une décision pour savoir s'il peut jouer ou non. Actuellement, nous travaillons au jour le jour", a déclaré l'entraîneur des Spurs Nuno Espirito Santo.