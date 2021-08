Noë Dussenne en route pour Seraing?

Le défenseur central devrait filer chez les Métallos avant la fin du mercato.

Jordi Condom a réclamé des renforts, il reste un peu plus de dix jours à Seraing pour en trouver. Et Noë Dussenne devrait être l'un d'entre eux. Selon les informations du Soir, un accord aurait en effet été trouvé entre le Standard et les Métallos pour le prêt de l'ancien Hurlu.

À 29 ans, et alors qu'il n'est pas titulaire indiscutable au Standard cette saison (il n'a pas participé qu'à trois des cinq matchs des Rouches en championnat depuis le coup d'envoi de la saison), le défenseur central pourrait aller chercher du temps de jeu au Pairay.