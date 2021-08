Dans un premier temps intéressé, un club de Premier League arrête les discussions pour Noa Lang

Véritable pépite du championnat belge, Noa Lang est évidemment un joueur courtisé par les clubs étrangers. Cependant, le FC Bruges semble bien vouloir conserver son joueur cet été.

Leeds United faisait partie des clubs intéressés par le talent néerlandais. Selon Fabrizio Romano, le club de Premier League n'est pas en discussion avec les Brugeois pour s'attacher les services de Lang.

Un intérêt net avait été marqué il y a plusieurs semaines mais l'affaire semblerait close.

Leeds are currently not in talks to sign Noa Lang from Club Brugge or Matheus Cunha from Hertha - not even with their agents. ⚪️❌ #LUFC



Noa Lang had interest from Leeds weeks ago, not now. Cunha is in Atletico list as new striker. Leeds are looking for different signings.