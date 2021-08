Radja Nainggolan a déjà séduit son nouveau coach

L'Antwerp n'a pas connu une grande soirée à Nicosie, mais Radja Nainggolan a déjà pu montrer une partie de ses qualités.

Une défaite et un écart de deux buts qu'il faudra combler: c'est un euphémisme de dire que l'Antwerp attendait plus de sa première sortie européenne de la saison. Mais Brian Priske a tout de même trouvé quelques motifs de satisfaction à la suite de la rencontre à Nicosie.

Et notamment par l'apport de Radja Nainggolan, qui n'a joué qu'une demi-heure, mais qui a déjà montré ce qu'il allait apporter au Great Old cette saison. "Ce qu'il a fait, il l'a fait parfaitement", analyse le coach anversois. "Balle au pied, il est à la fois calme et intelligent. Espérons qu'il soit vite prêt à jouer 90 minutes." Dès jeudi prochain? S'il l'est, l'ancien Diable Rouge sera un atout précieux pour l'Antwerp, en barrage retour de l'Europa League.