📷 Rétro : il y a treize ans, Vincent Kompany rejoignait Manchester City

C'était il y a treize ans, jour pour jour. Le 22 août 2008, Vincent Kompany débarquait en Angleterre. Après deux saisons passées à Hambourg, le défenseur belge s'engageait avec Manchester City, contre chèque estimée à 6 millions de livres (soit environ 7 millions d'euros). Le début d'une formidable aventure pour lui.

En effet, l'ancien Diable Rouge a passé onze ans chez les Sky Blues, jusqu'en 2019. Une période durant laquelle il a presque tout gagné : quatre titres de champion, deux FA Cup, quatre League Cup et deux Supercoupes d'Angleterre. Au total, Vince a porté la tunique des Citizens à 360 reprises sur l'ensemble de sa carrière.

ON THIS DAY: In 2008, Man City signed Vincent Kompany from Hamburg for just £6m.



â—‰ 360 appearances

â—‰ 20 goals

â—‰ 12 trophies



A club legend. 🔵 pic.twitter.com/0ajaQeCi1G