Le Club de Bruges proche de s'offrir une sensation de la saison passée : un accord aurait été trouvé avec Leicester !

Après que la piste menant à Mohammed Daramy se soit refroidie (l'ailier du FC Copenhague a d'ailleurs trouvé un accord avec l'Ajax Amsterdam), le FC Bruges aurait finalement trouvé son renfort offensif de poids : d'après Gary Al-Smith, reporter pour la presse ghanéenne et la BBC, Kamal Sowah (21 ans) devrait rejoindre les Blauw & Zwart à titre définitif en provenance de Leicester City.

Sowah avait été prêté la saison passée à OHL, club-filiale de Leicester City, et avait disputé 34 matchs de D1A, inscrivant 6 buts et délivrant 8 passes décisives. Il ne disposerait cependant pas d'opportunités de temps de jeu chez les Foxes et rejoindrait le FC Bruges contre un montant estimé à 9 millions d'euros, sans compter divers bonus. Un transfert record pour le Club.

